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Профессиональные решения по автоматизации и электрификации

Центральным аспектом нашей деятельности является предоставление Своим Клиентам конкурентных преимуществ, посредством увеличения производительности Вашего оборудования, а также снижения затрат за счет применения новейших технологий автоматизации.

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Комплексные решения
Комплексные решения

Комплексные решения систем автоматизации из одних рук

Исправления ошибок
Исправления ошибок

Исправления ошибок, устранения недостатков, модернизации линий и технологических перевооружений

Частичные решения
Частичные решения

Равно как, предлагаем частичные решения по отдельно взятым узлам

Исправления ошибок
Широкий взгляд

На всевозможные области в сфере автоматизации машин и технологий делает нас сильным и надежным партнером

Мы предлагаем комплексные решения

Мы предлагаем Нашим Заказчикам, комплексные решения систем автоматизации из одних рук. Это позволяет предоставить ряд конкурентных преимуществ, посредством увеличения производительности Вашего оборудования и снизить затраты за счет применения новейших технологий автоматизации.

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Основные направления деятельности компании «Avielsy» («Авиэлси»)

Индивидуальный подход к каждому Клиенту независимо от его статуса и состоятельности, безукоризненное выполнение взятых на себя обязательств - является нашей философией.

Комплексных решений

Разработка комплексных решений для всех отраслей, в области промышленной автоматизации.

Создание интерфейсов

Создание интерфейсов для промышленной автоматизации.

Изготовление

Шкафов, щитов, для промышленной автоматизации. Изготовление шкафов, щитов, для электрификации

Реализация товаров

Реализация товаров для промышленной автоматизации. Реализация товаров для электрификации

Разработка комплексных решений

Для всех отраслей, в области промышленной электрификации. Разработка комплексных решений для электрификации в быту

Перспективные направления деятельности компании «Avielsy» («Авиелси»)

Энергосбережение - рациональное и экономичное использование электроэнергии.
Роботизация - робототехника и робототехнологии.
Возобновляемые источники энергии - солнечная, геотермальная, ветровая. Энергия морских волн, течений, приливов и океана. Энергия биомассы, гидроэнергия, низкопотенциальная тепловая энергия и другие виды возобновляемой энергии.

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Наше производство

Системы управления и автоматики

Широкий взгляд на всевозможные области в сфере автоматизации машин и технологий делает нас сильным и надежным партнером.

Щит управления
Щиты управления
Щиты автоматизации
Щиты автоматизации
Щит распределительный
Щиты распределительные
Системы управления
Системы управления
Щит газоанализатора
Щиты газоанализатора
Силовой щит
Силовые щиты
Щит контроля
Щиты контроля

Щит автоматизации собственных нужд газопоршневой мини-электростанции

 Щит автоматизации собственных нужд газопоршневой мини-электростанции на основе силовой установки MTU 2,5МВт. Реализовано управление освещением, отоплением и вентиляцией помещений контейнера мини-электростанции. Впервые были применены преобразователи частоты компании WEG.

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Компания "Avielsy" - надежный и современный поставщик электротехнического оборудования по всей России.

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Процесс сборки щитов управления радиаторами (сухими градирнями) для газопоршневой генераторной установки.

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Полезная информация

В этом разделе, Вы найдете полезную инфорамцию про различные направления нашей компании.

Щит управления

Правила монтажа и сборки распределительных щитов

Электросеть каждого дома берет начало с электрического щита, который является важнейшим и достаточно сложным элементом цепи. Центральным объектом для регулирования и координации электрики вашего жилища или участка выступает щиток. Правильность его работы влияет на устойчивое снабжение питания от электросети всех энергопотребителей и безопасность владельцев.

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Щит управления

Процесс сборки щитов управления

Основной целью создания щитов управления является оптимальное распределение питания между определенными объектами. Для увеличения эффективности и надежности в процессе использования можно подключать асинхронные двигатели с мощностью до 75 кВт. Управление работой двигателей на краткосрочной или непрерывной основе возможно благодаря актуальным щитам управления.

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Щит управления

Встроенный распредилительный щит от компании "Avielsy"

Щиты распределительные встроенные — металлические ящики или боксы, крепящиеся на стены и предназначенные для монтажа низковольтного модульного оборудования (распределительных щитов коммутационного назначения, систем автоматизации) в помещениях закрытого типа, а также на открытом воздухе. Данные агрегаты могут использоваться в жилых домах, строениях торгового и производственного назначения.

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Сборка и изготовление

Выполненные проекты

Мы предлагаем Нашим Клиентам комплексные решения систем автоматизации из одних рук, что позволяет избавиться от ненужных интерфейсов, с гарантией максимальной гибкости и высокой рентабельностью проектов.

Щит управления

Сборка ЩСН

ЩСН – щит управления собственными нуждами газо-поршневой генераторной установки MWM
Щит сигнализации

Сборка щита сигнализации верхнего уровня

Отслеживает уровень заполнения резервуара по датчику уровня, при достижении критического уровня в резервуаре срабатывает свето-звуковая сигнализация.
Щит гарантийного питания

Изготовление щита гарантийного питания

Данный щит преобразует 380V AC в 24V DC, осуществляет резервирование 24V DC за счет устройства бесперебойного питания и аккумуляторов. А так же преобразует 24V DC в 220V AC для щита газовой безопасности для бесперебойной работы принудительной вентиляции
Щит газовой безопасности в сборе

Сборка щита газовой безопасности

Щит газовой безопасности - осуществляет контроль загазованности в помещениях газопоршневых генераторных установок, а так же продувку помещения свежим воздухом.
ЩСН

Изготовление ЩСН

Устройство автоматизирует управление её насосами, приводами заслонок, градирнями а также вентиляцией двигателя и сбором информации о его работе с последующей отправкой данных на верхний уровень.
Щит управления

Сборка щита управления собственными нуждами

Устройство автоматизирует управление её насосами, приводами заслонок, градирнями, а также вентиляцией двигателя и сбором информации о его работе с последующей отправкой данных на верхний уровень
Щит управления

Сборка щита управления котельной

Настройка и управление системой осуществляется с помощью сенсорной панели. Управление можно осуществлять как автоматическом, так и в ручном режимах
Щит газовой безопасности

Изготовление щита газовой безопасности

Осуществляет контроль загазованности в помещениях газопоршневых генераторных установок. Модуль контроля загазованности анализирует наличие метана и угарного газов в помещениях
Щит автоматики

Сборка щита автоматики

Система будет работать в условиях холодного климата, для этого предусмотрен дополнительный обогрев приточной вентиляции (потребляемый ток 300А), подогрев двигателя и самого контейнера

На сайте компании «Avielsy» посетители смогут познакомиться с профессиональными решениями по автоматизации и электрофикации. В зависимости от задач и эксплуатационных условий, мы готовы произвести сборку приспособлений, способных полностью удовлетворить интересы.

Функциональные возможности решений по автоматизации и управлению

Центральным аспектом нашей деятельности является предоставление Своим Клиентам конкурентных преимуществ, посредством увеличения производительности Вашего оборудования, а также снижения затрат за счет применения новейших технологий автоматизации.

Щиты управления позволяют управлять электрическими двигателями, используемыми промышленными и иными объектами; обеспечивать дистанционное управление разнообразными электросетевыми элементами; контролировать технические процессы (вентиляцию, пожарную безопасность, сигнализацию).

Щиты автоматизации позволяют решать задачи, связанные с контролем и управлением работой агрегатов, относящихся к вентиляционным, кондиционирующим и отопительным системам предприятия; защитой агрегатов от замыканий, поломок, перегревания вследствие перепадов напряжения; поддержанием рабочих условий на промышленном предприятии, жилом здании, торговом центре и т.д.

Щиты распределительные соединяют и распределяют жилы кабелей. Посредством их вводят и выводят электрокабели в электроснабжающию систему. Также они способствуют максимальному комфорту и безопасности пользования электросистемами, эксплуатируемых в помещениях различного назначения (жилые, коммерческие, технические). Данные приспособления выступают целесообразным решением, когда требуется обеспечение постоянного контроля за энергосетью. Они используются машиностроительными, металлургическими, фармакологическими и иными предприятиями.

Решения по автоматизации

Силовые щиты распределяют питание и защищают оборудование энергоснабжающих систем; учитывают расход э/энергии, подают питание в сети с показателем напряжения 380/220В, обеспечивая постоянную и бесперебойную работу; защищают от перегрузок и предотвращают аварийную ситуацию. При оснащении специальными датчиками помогут своевременно среагировать на возникшие неполадки.

Щиты газоанализатора выступают современным приспособлением, позволяющим своевременно выявить задымление или утечку газа. Рекомендованы газораспределительным и бензозаправочным станциям, котельным, теплостанциям, промышленным предприятиям (лакокрасочным, химическим производствам и т.д.).

Щиты контроля позволяют правильно организовать электрофикацию зданий, что в свою очередь гарантирует безопасную эксплуатацию. Решения отличаются мощностью и комплектностью, что предоставляет возможность, с легкостью подобрать полностью отвечающим требованиям вариант.

Преимущества обращения в компанию

Разработка систем управления — одно из приоритетных направлений в деятельности компании «Avielsy». Возможности позволяют осуществлять сборку разных видов исполнения, под конкретные потребности клиента.

Все решения характеризуются:

  • простотой эксплуатации. Установка и использование не вызывает проблем, как у мастеров, так и новичков;
  • долговечностью. При изготовлении приоритет отдается высококачественным материалам, способствующим длительному эксплуатационному сроку;
  • безопасностью;
  • функциональностью.

Отдельным пунктом стоит отметить функциональность, благодаря которой решаются сразу несколько задач. Мы специализируемся на изготовлении виброустойчивых, сейсмоустойчивых, взрывозащищенных управляющих щитов. При сборке будут учтены рабочие условия и подобраны целесообразные элементы (касается систем подогрева, охлаждения), а также степень защиты.

Сборка, производство и ремонт

Работаем по России

Изготовление продукции предназначенной для обеспечения бесперебойной работы систем электроснабжения.

Мы предлагаем Нашим Клиентам комплексные решения систем автоматизации из одних рук, что позволяет избавиться от ненужных интерфейсов, с гарантией максимальной гибкости и высокой рентабельностью проектов.

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Контактная информация

Адрес : 140400, Московская область, город Коломна, проезд Станкостроителей, д 5.

Телефон: +7 (496) 623-00-02

E-mail : info@avielsy.com

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+7 (496) 623-00-02
info@avielsy.com