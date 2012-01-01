На сайте компании «Avielsy» посетители смогут познакомиться с профессиональными решениями по автоматизации и электрофикации. В зависимости от задач и эксплуатационных условий, мы готовы произвести сборку приспособлений, способных полностью удовлетворить интересы.

Функциональные возможности решений по автоматизации и управлению

Центральным аспектом нашей деятельности является предоставление Своим Клиентам конкурентных преимуществ, посредством увеличения производительности Вашего оборудования, а также снижения затрат за счет применения новейших технологий автоматизации.

Щиты управления позволяют управлять электрическими двигателями, используемыми промышленными и иными объектами; обеспечивать дистанционное управление разнообразными электросетевыми элементами; контролировать технические процессы (вентиляцию, пожарную безопасность, сигнализацию).

Щиты автоматизации позволяют решать задачи, связанные с контролем и управлением работой агрегатов, относящихся к вентиляционным, кондиционирующим и отопительным системам предприятия; защитой агрегатов от замыканий, поломок, перегревания вследствие перепадов напряжения; поддержанием рабочих условий на промышленном предприятии, жилом здании, торговом центре и т.д.

Щиты распределительные соединяют и распределяют жилы кабелей. Посредством их вводят и выводят электрокабели в электроснабжающию систему. Также они способствуют максимальному комфорту и безопасности пользования электросистемами, эксплуатируемых в помещениях различного назначения (жилые, коммерческие, технические). Данные приспособления выступают целесообразным решением, когда требуется обеспечение постоянного контроля за энергосетью. Они используются машиностроительными, металлургическими, фармакологическими и иными предприятиями.