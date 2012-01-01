Центральным аспектом нашей деятельности является предоставление Своим Клиентам конкурентных преимуществ, посредством увеличения производительности Вашего оборудования, а также снижения затрат за счет применения новейших технологий автоматизации.
Комплексные решения систем автоматизации из одних рук
Исправления ошибок, устранения недостатков, модернизации линий и технологических перевооружений
Равно как, предлагаем частичные решения по отдельно взятым узлам
На всевозможные области в сфере автоматизации машин и технологий делает нас сильным и надежным партнером
Мы предлагаем Нашим Заказчикам, комплексные решения систем автоматизации из одних рук. Это позволяет предоставить ряд конкурентных преимуществ, посредством увеличения производительности Вашего оборудования и снизить затраты за счет применения новейших технологий автоматизации.
Индивидуальный подход к каждому Клиенту независимо от его статуса и состоятельности, безукоризненное выполнение взятых на себя обязательств - является нашей философией.
Разработка комплексных решений для всех отраслей, в области промышленной автоматизации.
Создание интерфейсов для промышленной автоматизации.
Шкафов, щитов, для промышленной автоматизации. Изготовление шкафов, щитов, для электрификации
Реализация товаров для промышленной автоматизации. Реализация товаров для электрификации
Для всех отраслей, в области промышленной электрификации. Разработка комплексных решений для электрификации в быту
Энергосбережение - рациональное и экономичное использование электроэнергии.
Роботизация - робототехника и робототехнологии.
Возобновляемые источники энергии - солнечная, геотермальная, ветровая. Энергия морских волн, течений, приливов и океана. Энергия биомассы, гидроэнергия, низкопотенциальная тепловая энергия и другие виды возобновляемой энергии.
Широкий взгляд на всевозможные области в сфере автоматизации машин и технологий делает нас сильным и надежным партнером.
Щит автоматизации собственных нужд газопоршневой мини-электростанции на основе силовой установки MTU 2,5МВт. Реализовано управление освещением, отоплением и вентиляцией помещений контейнера мини-электростанции. Впервые были применены преобразователи частоты компании WEG.
Компания "Avielsy" - надежный и современный поставщик электротехнического оборудования по всей России.
В этом разделе, Вы найдете полезную инфорамцию про различные направления нашей компании.
Электросеть каждого дома берет начало с электрического щита, который является важнейшим и достаточно сложным элементом цепи. Центральным объектом для регулирования и координации электрики вашего жилища или участка выступает щиток. Правильность его работы влияет на устойчивое снабжение питания от электросети всех энергопотребителей и безопасность владельцев.Подробнее
Основной целью создания щитов управления является оптимальное распределение питания между определенными объектами. Для увеличения эффективности и надежности в процессе использования можно подключать асинхронные двигатели с мощностью до 75 кВт. Управление работой двигателей на краткосрочной или непрерывной основе возможно благодаря актуальным щитам управления.Подробнее
Щиты распределительные встроенные — металлические ящики или боксы, крепящиеся на стены и предназначенные для монтажа низковольтного модульного оборудования (распределительных щитов коммутационного назначения, систем автоматизации) в помещениях закрытого типа, а также на открытом воздухе. Данные агрегаты могут использоваться в жилых домах, строениях торгового и производственного назначения.Подробнее
Мы предлагаем Нашим Клиентам комплексные решения систем автоматизации из одних рук, что позволяет избавиться от ненужных интерфейсов, с гарантией максимальной гибкости и высокой рентабельностью проектов.
На сайте компании «Avielsy» посетители смогут познакомиться с профессиональными решениями по автоматизации и электрофикации. В зависимости от задач и эксплуатационных условий, мы готовы произвести сборку приспособлений, способных полностью удовлетворить интересы.
Центральным аспектом нашей деятельности является предоставление Своим Клиентам конкурентных преимуществ, посредством увеличения производительности Вашего оборудования, а также снижения затрат за счет применения новейших технологий автоматизации.
Щиты управления позволяют управлять электрическими двигателями, используемыми промышленными и иными объектами; обеспечивать дистанционное управление разнообразными электросетевыми элементами; контролировать технические процессы (вентиляцию, пожарную безопасность, сигнализацию).
Щиты автоматизации позволяют решать задачи, связанные с контролем и управлением работой агрегатов, относящихся к вентиляционным, кондиционирующим и отопительным системам предприятия; защитой агрегатов от замыканий, поломок, перегревания вследствие перепадов напряжения; поддержанием рабочих условий на промышленном предприятии, жилом здании, торговом центре и т.д.
Щиты распределительные соединяют и распределяют жилы кабелей. Посредством их вводят и выводят электрокабели в электроснабжающию систему. Также они способствуют максимальному комфорту и безопасности пользования электросистемами, эксплуатируемых в помещениях различного назначения (жилые, коммерческие, технические). Данные приспособления выступают целесообразным решением, когда требуется обеспечение постоянного контроля за энергосетью. Они используются машиностроительными, металлургическими, фармакологическими и иными предприятиями.
Силовые щиты распределяют питание и защищают оборудование энергоснабжающих систем; учитывают расход э/энергии, подают питание в сети с показателем напряжения 380/220В, обеспечивая постоянную и бесперебойную работу; защищают от перегрузок и предотвращают аварийную ситуацию. При оснащении специальными датчиками помогут своевременно среагировать на возникшие неполадки.
Щиты газоанализатора выступают современным приспособлением, позволяющим своевременно выявить задымление или утечку газа. Рекомендованы газораспределительным и бензозаправочным станциям, котельным, теплостанциям, промышленным предприятиям (лакокрасочным, химическим производствам и т.д.).
Щиты контроля позволяют правильно организовать электрофикацию зданий, что в свою очередь гарантирует безопасную эксплуатацию. Решения отличаются мощностью и комплектностью, что предоставляет возможность, с легкостью подобрать полностью отвечающим требованиям вариант.
Разработка систем управления — одно из приоритетных направлений в деятельности компании «Avielsy». Возможности позволяют осуществлять сборку разных видов исполнения, под конкретные потребности клиента.
Все решения характеризуются:
Отдельным пунктом стоит отметить функциональность, благодаря которой решаются сразу несколько задач. Мы специализируемся на изготовлении виброустойчивых, сейсмоустойчивых, взрывозащищенных управляющих щитов. При сборке будут учтены рабочие условия и подобраны целесообразные элементы (касается систем подогрева, охлаждения), а также степень защиты.
Изготовление продукции предназначенной для обеспечения бесперебойной работы систем электроснабжения.
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
|Виды щитов:
|Виды шкафов:
|Щиты управления
|Шкафы управления
|Щиты автоматики (автоматизации)
|Шкафы автоматики (автоматизации)
|Щиты распределительные
|Шкафы распределительные
|Щиты газоанализатора
|Шкафы газоанализатора
|Щиты силовые
|Шкафы силовые
|Шкафы контроля
|Щиты контроля
|Шкафы вентиляции
|Щиты вентиляции
|ЩРН
|ЩРВ
Мы предлагаем Нашим Клиентам комплексные решения систем автоматизации из одних рук, что позволяет избавиться от ненужных интерфейсов, с гарантией максимальной гибкости и высокой рентабельностью проектов.
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